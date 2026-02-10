Sally Beauty: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Sally Beauty hat am 09.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,45 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sally Beauty noch ein Gewinn pro Aktie von 0,580 USD in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 943,2 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Sally Beauty 937,9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at