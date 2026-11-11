Sally Beauty: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Sally Beauty hat am 10.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,60 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,490 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 952,5 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 947,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,02 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 1,89 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 3,73 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Sally Beauty 3,70 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at