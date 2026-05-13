Sally Beauty gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Sally Beauty äußerte sich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,43 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,380 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 903,4 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 883,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at