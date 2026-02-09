Sally Beauty Holdings Aktie
WKN DE: A0LETB / ISIN: US79546E1047
|
09.02.2026 12:56:16
Sally Beauty Holdings Inc. Q1 Profit Retreats
(RTTNews) - Sally Beauty Holdings Inc. (SBH) released earnings for first quarter that Drops, from the same period last year
The company's earnings totaled $45.55 million, or $0.45 per share. This compares with $61.01 million, or $0.58 per share, last year.
Excluding items, Sally Beauty Holdings Inc. reported adjusted earnings of $48.47 million or $0.48 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 0.6% to $943.16 million from $937.89 million last year.
Sally Beauty Holdings Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $45.55 Mln. vs. $61.01 Mln. last year. -EPS: $0.45 vs. $0.58 last year. -Revenue: $943.16 Mln vs. $937.89 Mln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.39 To $ 0.42 Next quarter revenue guidance: $ 895 M To $ 905 M Full year EPS guidance: $ 2.02 To $ 2.10
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sally Beauty Holdings IncShs
|
08.02.26
|Ausblick: Sally Beauty präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
12.11.25
|Ausblick: Sally Beauty zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Sally Beauty Holdings IncShs
Aktien in diesem Artikel
|Sally Beauty Holdings IncShs
|13,80
|0,73%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX legt zu -- DAX fester -- US-Börsen etwas leichter erwartet -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei erklimmt neues Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die Wall Street dürfte mit einem kleinen Minus starten. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.