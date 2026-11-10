Sally Beauty Holdings Inc. Q4 Income Advances

(RTTNews) - Sally Beauty Holdings Inc. (SBH) announced a profit for its fourth quarter that Increases, from last year

The company's earnings totaled $57.74 million, or $0.60 per share. This compares with $49.93 million, or $0.49 per share, last year.

Excluding items, Sally Beauty Holdings Inc. reported adjusted earnings of $59.69 million or $0.62 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 0.6% to $952.52 million from $947.07 million last year.

Sally Beauty Holdings Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $57.74 Mln. vs. $49.93 Mln. last year. -EPS: $0.60 vs. $0.49 last year. -Revenue: $952.52 Mln vs. $947.07 Mln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.48 To $ 0.52 Next quarter revenue guidance: $ 945 M To $ 955 M

Fiscal Year 2027 Guidance: Consolidated Net Sales of $3.77 billion - $3.81 billion Adjusted Diluted EPS of $2.20 - $2.30