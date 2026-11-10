Sally Beauty Holdings Sees Slight Growth In FY27 - Update

(RTTNews) - While reporting financial results for the fourth quarter on Tuesday, Sally Beauty Holdings, Inc. (SBH) initiated its adjusted earnings and net sales guidance for the first quarter and for the full-year 2027.

For the first quarter, the company expects adjusted earnings in a range of $0.48 to $0.52 per share on consolidated net sales between $945 million and $955 million.

Looking ahead to fiscal 2027, the company now projects adjusted earnings in a range of $2.20 to $2.30 per share on consolidated net sales between $3.77 billion and $3.81 billion.

In Tuesday's pre-market trading, SBH is trading on the NYSE at $19.49, unchanged.

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