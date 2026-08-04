Sally Beauty präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Sally Beauty hat am 03.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 0,55 USD gegenüber 0,440 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 935,5 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 933,3 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at