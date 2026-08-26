SalMar AS gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

SalMar AS hat am 25.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 2,70 NOK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SalMar AS 1,50 NOK je Aktie verdient.

Umsatzseitig wurden 7,61 Milliarden NOK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SalMar AS 6,18 Milliarden NOK umgesetzt.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 4,87 NOK sowie einen Umsatz von 7,65 Milliarden NOK belaufen.

Redaktion finanzen.at