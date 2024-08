SalMar AS hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

SalMar AS veröffentlichte am 20.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,51 NOK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SalMar AS ein EPS von -6,420 NOK je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,97 Prozent auf 5,84 Milliarden NOK. Im Vorjahresviertel hatte SalMar AS 5,90 Milliarden NOK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at