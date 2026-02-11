SalMar AS präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

SalMar AS präsentierte in der am 10.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 7,10 NOK beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 7,60 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat SalMar AS 8,18 Milliarden NOK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,88 Milliarden NOK erwirtschaftet worden.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 8,15 NOK geschätzt. Der Umsatz war auf 9,00 Milliarden NOK geschätzt worden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 8,30 NOK beziffert. Im Jahr zuvor waren 22,53 NOK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 27,39 Milliarden NOK in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 26,32 Milliarden NOK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at