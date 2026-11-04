SalMar AS stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

SalMar AS lud am 03.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei 10,20 NOK. Im letzten Jahr hatte SalMar AS einen Gewinn von 2,30 NOK je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,66 Milliarden NOK – ein Plus von 10,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SalMar AS 7,85 Milliarden NOK erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at