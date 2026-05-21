SalMar AS zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

SalMar AS hat sich am 20.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4,20 NOK. Im Vorjahresviertel waren -2,700 NOK je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SalMar AS in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,19 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,50 Milliarden NOK im Vergleich zu 5,19 Milliarden NOK im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 5,40 NOK gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 6,50 Milliarden NOK ausgegangen.

Redaktion finanzen.at