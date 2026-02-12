SalMar ASA Un: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

SalMar ASA Un hat am 10.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,170 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,44 Prozent auf 810,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 714,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,200 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 0,520 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 2,64 Milliarden USD – ein Plus von 7,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem SalMar ASA Un 2,45 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

