SalMar ASA Un mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

SalMar ASA Un hat am 20.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,11 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,060 USD je Aktie erzielt worden.

SalMar ASA Un hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 668,3 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 42,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 469,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at