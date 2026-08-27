SalMar ASA Un öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

SalMar ASA Un hat am 25.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 0,07 USD gegenüber 0,040 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SalMar ASA Un im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34,57 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 806,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 599,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at