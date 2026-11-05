SalMar ASA Un stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

SalMar ASA Un hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,27 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,060 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 910,4 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SalMar ASA Un einen Umsatz von 777,4 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at