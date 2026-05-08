Salmon Evolution legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Salmon Evolution hat am 06.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,08 NOK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,110 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 152,2 Millionen NOK gegenüber 49,7 Millionen NOK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at