Salmon Evolution: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Salmon Evolution hat am 18.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,08 NOK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,160 NOK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 26,19 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 66,6 Millionen NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 90,2 Millionen NOK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at