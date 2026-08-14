Salmones Camanchaca: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Salmones Camanchaca gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 38,65 CLP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 81,99 CLP erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 28,07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 85,27 Milliarden CLP ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 66,58 Milliarden CLP in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at