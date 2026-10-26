VAT Aktie
WKN DE: A2AGGY / ISIN: CH0311864901
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26.10.2026 11:48:46
Salon owners urge Budget VAT cut as staffing pressures grow
Marcus Perkins, who owns a hair and beauty salon in Brierley Hill, says he is scared for the future.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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