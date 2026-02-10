Salona Cotspin: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Salona Cotspin hat am 09.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,62 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,01 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Salona Cotspin im vergangenen Quartal 1,55 Milliarden INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Salona Cotspin 1,58 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at