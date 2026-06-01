Salona Cotspin präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Salona Cotspin hat am 29.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Salona Cotspin vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 2,59 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -5,540 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 1,10 Milliarden INR – das entspricht einem Abschlag von 25,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,48 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 2,97 INR beziffert, während im Vorjahr 5,95 INR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde auf 5,94 Milliarden INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 6,19 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at