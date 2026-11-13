Salona Cotspin: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Salona Cotspin hat am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,99 INR. Im Vorjahresviertel hatte Salona Cotspin 2,03 INR je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat Salona Cotspin 2,13 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 24,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,71 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at