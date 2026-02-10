Salora International: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Salora International ließ sich am 07.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Salora International die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,56 INR gegenüber -0,380 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 60,67 Prozent zurück. Hier wurden 164,5 Millionen INR gegenüber 418,1 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at