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06.11.2026 06:31:28
Salora International: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Salora International stellte am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,01 INR, nach -0,860 INR im Vorjahresvergleich.
Im abgelaufenen Quartal hat Salora International 214,6 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 251,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 61,0 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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