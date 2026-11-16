Saltire Capital stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Saltire Capital veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 2,98 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,64 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 45,5 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 69,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 26,9 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at