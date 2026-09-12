Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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12.09.2026 10:10:00
Salto rückwärts: Apple möchte KI-Modelle doch mit Nutzerdaten trainieren
Apples Versprechen war simpel: Persönliche Daten von iPhone-Nutzern fließen niemals in das Training von KI-Modellen ein. Damit ist es jetzt vorbei.
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