SaltX Technology: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

SaltX Technology hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 18.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,11 SEK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,090 SEK erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,39 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 19,7 Millionen SEK, während im Vorjahreszeitraum 18,5 Millionen SEK ausgewiesen worden waren.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,340 SEK gegenüber -0,310 SEK im Vorjahr verkündet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 43,99 Millionen SEK vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 39,90 Millionen SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at