SaltX Technology: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

SaltX Technology hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,10 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,140 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3179,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,9 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 0,2 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at