Salus dd gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Salus dd ließ sich am 16.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Salus dd die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,61 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,340 EUR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 192,3 Millionen EUR – ein Plus von 13,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Salus dd 169,7 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 2,03 EUR gegenüber 1,56 EUR je Aktie im Vorjahr.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 696,19 Millionen EUR – ein Plus von 7,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Salus dd 648,83 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at