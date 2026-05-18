Salus dd vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Salus dd hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,69 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,530 EUR je Aktie in den Büchern standen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 196,9 Millionen EUR umgesetzt, gegenüber 165,5 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at