Salus dd: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Salus dd hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,54 EUR, nach 0,490 EUR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 202,0 Millionen EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 171,5 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at