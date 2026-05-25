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25.05.2026 06:31:29
Salzer Electronics: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Salzer Electronics äußerte sich am 23.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie lag bei 5,81 INR. Im Vorjahresviertel waren 6,19 INR je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz wurden 4,74 Milliarden INR gegenüber 3,76 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 29,94 INR beziffert. Im Vorjahr hatten 29,75 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 17,58 Milliarden INR gegenüber 14,16 Milliarden INR im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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