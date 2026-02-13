Salzer Electronics: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Salzer Electronics hat am 11.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,01 INR gegenüber 8,77 INR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 4,24 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 24,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,41 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at