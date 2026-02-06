Salzgitter Aktie
WKN: 620200 / ISIN: DE0006202005
|
06.02.2026 16:35:00
Salzgitter AG führt HKM ohne Thyssenkrupp fort
Die deutsche Stahlindustrie steht unter Druck, es geht um Tausende Arbeitsplätze. Für die Hüttenwerke Krupp Mannesmann zeichnet sich nun eine Lösung ab. Vermittelt hatte Ex-Ministerpräsident Roland Koch.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Nachrichten zu Salzgitter
|
06.02.26
|Salzgitter AG führt HKM ohne Thyssenkrupp fort (Spiegel Online)
|
06.02.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX am Freitagnachmittag in Rot (finanzen.at)
|
06.02.26
|Lösung für HKM: Salzgitter und Thyssenkrupp einigen sich (dpa-AFX)
|
06.02.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX präsentiert sich leichter (finanzen.at)
|
05.02.26
|Börse Frankfurt: SDAX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
05.02.26
|EQS-PVR: Salzgitter Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
05.02.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX am Nachmittag in Rot (finanzen.at)
|
05.02.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX verbucht Verluste (finanzen.at)
Analysen zu Salzgitter
|05.02.26
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|29.01.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.01.26
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|08.12.25
|Salzgitter Buy
|UBS AG
|03.12.25
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Salzgitter AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-10 Sh
|4,98
|3,32%
|Salzgitter
|51,00
|3,03%
|thyssenkrupp AG
|11,71
|4,84%
|ThyssenKrupp AG (spons. ADRs)
|11,40
|0,00%
