Salzgitter Aktie

Salzgitter für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 620200 / ISIN: DE0006202005

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Analystenstimme 17.08.2026 09:27:38

Salzgitter-Aktie beflügelt: BofA sieht Potenzial für höhere Gewinne

Salzgitter-Aktie beflügelt: BofA sieht Potenzial für höhere Gewinne

Die Aktien von Salzgitter haben am Montag von einer Empfehlung durch die Bank of America (BofA) profitiert.

Die US-Bank startete die Einstufung der Aktie des Stahlherstellers neu und empfiehlt sie zum Kauf mit einem Kursziel von 71 Euro. Via XETRA legte das Papier zuletzt um 6,73 Prozent auf 53,90 Euro zu.

Der für die Salzgitter-Aktie zuständige Analyst Reinhardt van der Walt sieht angesichts von Handelsschutzmaßnahmen durch die EU ein Aufwärtspotenzial von 18 Prozent für die Konsensschätzung zum operativen Konzernergebnis (Ebitda) 2027. Die Übernahme der Hüttenwerkte Krupp Mannesmann (HKM) erweitere zudem die Kapazitäten Salzgitters in einem sich zunehmend verknappenden Markt, und zudem hält der Experte die Risiken für die Umsetzung der Übernahme für überschaubar.

Obendrein verwies van der Walt darauf, dass Phasen des Salcos-Projekts zur Vermeidung von CO2 nach hinten verschoben wurden, was einen raschen Schuldenabbau in den kommenden Jahren ermögliche und das Cashflow-Profil (FCF) verbessere.

/ck/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

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Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com

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