Salzgitter Aktie
WKN: 620200 / ISIN: DE0006202005
|Analystenstimme
|
17.08.2026 09:27:38
Salzgitter-Aktie beflügelt: BofA sieht Potenzial für höhere Gewinne
Der für die Salzgitter-Aktie zuständige Analyst Reinhardt van der Walt sieht angesichts von Handelsschutzmaßnahmen durch die EU ein Aufwärtspotenzial von 18 Prozent für die Konsensschätzung zum operativen Konzernergebnis (Ebitda) 2027. Die Übernahme der Hüttenwerkte Krupp Mannesmann (HKM) erweitere zudem die Kapazitäten Salzgitters in einem sich zunehmend verknappenden Markt, und zudem hält der Experte die Risiken für die Umsetzung der Übernahme für überschaubar.
Obendrein verwies van der Walt darauf, dass Phasen des Salcos-Projekts zur Vermeidung von CO2 nach hinten verschoben wurden, was einen raschen Schuldenabbau in den kommenden Jahren ermögliche und das Cashflow-Profil (FCF) verbessere.
/ck/mis
FRANKFURT (dpa-AFX)
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