Salzgitter-Aktie gewinnt: JPMorgan belässt Salzgitter auf "Neutral" - Kursziel angehoben

Angesichts eines überraschend guten Handelsergebnisses habe er seine Prognose für den Vorsteuergewinn in diesem Jahr angehoben und liege damit nun über der von Salzgitter angepeilten Spanne, schrieb Analyst Luke Nelson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Free Cashflow des Eigenkapitals jedoch bleibe für das Unternehmen eine Herausforderung.

Am Mittwoch gewinnt die Salzgitter-Aktie via XETRA zeitweise 1,34 Prozent auf 44,02 Euro hinzu.

