Salzgitter-Aktie gewinnt: Salzgitter beliefert BMW-Werke in Europa ab 2026 mit CO2-armem Stahl

Zum Einsatz soll dabei Stahl kommen, der mit Hilfe von grünem Strom und Wasserstoff erzeugt wird, wie der Hersteller mitteilte. Eine entsprechende Vereinbarung mit BMW sei jetzt unterzeichnet worden. Sie sieht auch vor, dass Stahlschrott, der bei der Karrosseriefertigung anfällt, künftig von Salzgitter wieder in den Rohstoffkreislauf eingebracht wird. Im BMW-Werk Leipzig wird das bereits praktiziert. BMW will künftig bis zu 50 Prozent seines Bedarfs mit dem Sekundärrohstoff decken.

Zum Volumen des grünen Stahls, den Salzgitter BMW künftig liefern will, sowie zu den Mehrkosten wurden keine Angaben gemacht. Salzgitter will den Ausstoß von klimaschädlichem CO2 in der Stahlerzeugung gegenüber herkömmlichen Verfahren um 95 Prozent senken.

Die Salzgitter-Aktie zieht auf XETRA zeitweise um 1,93 Prozent auf 30,70 Euro an.

FRANKFURT (Dow Jones)