thyssenkrupp Aktie
WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001
|Deal perfekt
|
09.07.2026 12:20:08
Salzgitter-Aktie höher: Vollstädige Übernahme der Hüttenwerke Krupp Mannesmann
An HKM hielten thyssenkrupp 50 Prozent, Salzgitter 30 Prozent und die französische Vallourec 20 Prozent. HKM beschäftigt etwa 3.000 Menschen und produziert bislang mit zwei Hochöfen Vorprodukte für die Eigentümer. thyssenkrupp und Vallourec wollten sich vor dem Hintergrund der angespannten Stahlkonjunktur schon seit Längerem aus dem Unternehmen zurückziehen. Im Raum stand auch eine Schließung des Traditionsunternehmens.
Wie bereits bekannt, plant Salzgitter die Neuaufstellung des Standortes und den Abbau von 2.000 Stellen bis voraussichtlich 2028. Ohne diesen Schritt hätte Salzgitter die alleinige Übernahme nicht vollziehen können, hieß es vom Unternehmen nun.
Die Auswirkungen der HKM-Übernahme auf die Umsatz- und Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr will Salzgitter am 11. August im Rahmen Halbjahreszahlen veröffentlichen.
Via XETRA steigt die Salzgitter-Aktie zeitweise um 0,20 Prozent auf 49,46 Euro.
/nas/jha/
SALZGITTER/ESSEN/DUISBURG (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu thyssenkrupp AG
|
09.07.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09.07.26
|Gewinne in Frankfurt: Pluszeichen im MDAX (finanzen.at)
|
09.07.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: mittags Gewinne im MDAX (finanzen.at)
|
09.07.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX zum Start mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09.07.26
|EQS-PVR: thyssenkrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
08.07.26