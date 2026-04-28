Salzgitter-Aktie im Minus: Kapitalmaßnahme soll Handelbarkeit verbessern

Der Stahlkonzern Salzgitter will Aktien aus dem eigenen Bestand verkaufen, um den Streubesitz zu erhöhen.

In Gesprächen mit Investoren sei wiederholt deutlich geworden, dass die Liquidität der Aktie insbesondere von größeren Investoren als Hemmnis für ein Engagement wahrgenommen werde, teilte das Unternehmen am Dienstag in Salzgitter mit. "Mit dem teilweisen Verkauf eigener Aktien verbessern wir gezielt die Liquidität unserer Aktie und reagieren damit auf Rückmeldungen aus dem Kapitalmarkt", erklärte Vorstandschef Gunnar Groebler.

Salzgitter hält derzeit rund 10 Prozent des Grundkapitals als eigene Aktien. Vorgesehen ist den Angaben zufolge, zunächst 3 Millionen Aktien zu verkaufen. Dies soll ohne Zeitdruck und marktschonend erfolgen. Die Verkaufserlöse erhöhten auch den finanziellen Handlungsspielraum des Konzerns, hieß es.

Größter Aktionär bei Salzgitter ist aktuell das Land Niedersachsen mit fast 28 Prozent.

Salzgitter sehr schwach - Streubesitz-Erhöhung zieht nicht

Pläne für den Verkauf von Aktien aus eigenem Bestand haben die Anleger von Salzgitter am Dienstag offenbar verunsichert. Dabei ist das Ziel der vom Stahlkonzern angekündigten Maßnahme, den Streubesitz zu erhöhen, eigentlich ein positives Anliegen. Am Nachmittag verloren die Salzgitter-Papiere als schwächster Wert im MDAX via XETRA 6,8 Prozent auf 46,14 Euro.

Charttechnisch erreichen sie damit eine kritische Schwelle, denn nach ihren analog zum Rohstoffsektor verzeichneten Kursgewinnen seit Ende März droht nun der Rutsch unter die 50-Tage-Linie für den mittelfristigen Trend.

In Gesprächen mit Investoren sei wiederholt deutlich geworden, dass die Liquidität der Aktie insbesondere von größeren Investoren als Hemmnis für ein Engagement wahrgenommen werde, hatte Salzgitter mitgeteilt. "Mit dem teilweisen Verkauf eigener Aktien verbessern wir gezielt die Liquidität unserer Aktie und reagieren damit auf Rückmeldungen aus dem Kapitalmarkt", erklärte Vorstandschef Gunnar Groebler. Aktuell beträgt der Streubesitz von Salzgitter etwas mehr als 34 Prozent.

SALZGITTER / FRANKFURT (dpa-AFX)