Salzgitter-Aktie im Minus: Salzgitter gibt Nachfolgerin für scheidenden Finanzchef bekannt

Der Stahlkonzern Salzgitter hat die Nachfolge für seinen im kommenden Jahr in den Ruhestand tretenden Finanzvorstand Burkhard Becker geregelt.

Der Aufsichtsrat bestellte die Bosch-Managerin Birgit Potrafki zum 1. Februar 2024 in den Vorstand, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Die Rolle als Salzgitter -Finanzchefin soll sie am 1. April übernehmen. Der nahtlose Übergang werde durch die parallele Dienstzeit gesichert, hieß es.

Die Salzgitter-Aktie dreht ins Plus und gewinnt via XETRA zeitweise 0,20 Prozent auf 29,74 Euro.

SALZGITTER (dpa-AFX)