Salzgitter Aktie

Salzgitter für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 620200 / ISIN: DE0006202005

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Geschäftsführung 11.09.2026 14:07:38

Salzgitter-Aktie im Minus: Wer neuer Finanzchef bei Salzgitter wird

Salzgitter-Aktie im Minus: Wer neuer Finanzchef bei Salzgitter wird

Der Stahlkonzern Salzgitter besetzt die Position des Finanzvorstands neu.

Birgit Potrafki werde ihren zum 31. Januar 2027 auslaufenden Vertrag nicht verlängern, teilte das Unternehmen am Freitag in Salzgitter mit. Ihr Nachfolger wird Christoph Martin, der seit Anfang vergangenen Jahres Mitglied der Geschäftsführung bei zwei Salzgitter-Tochterfirmen ist. Er übernimmt die Aufgaben des Konzernfinanzchefs ab 1. Oktober 2026, wobei Potrafki bis zu ihrem Ausscheiden die Übergabe sicherstellen werde, wie es weiter hieß. Die Managerin war seit Februar 2024 Vorstandsmitglied bei Salzgitter und will sich nun den Angaben zufolge einer neuen beruflichen Herausforderung widmen.

Die Salzgitter-Aktie sinkt via XETRA zeitweise um 1,71 Prozent auf 54,75 Euro.

/lew/stk

SALZGITTER (dpa-AFX)

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