Salzgitter-Aktie klettert: DZ Bank senkt fairen Wert der Aktien von Salzgitter

Analyst Dirk Schlamp passte seine Schätzungen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie an die reduzierte Gewinnprognose des Stahlkonzerns an.

Die Salzgitter-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 3,53 Prozent im Plus bei 25,20 Euro.

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2023 / 11:36 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.09.2023 / 11:49 / MESZ

