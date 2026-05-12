Salzgitter Aktie

Salzgitter für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 620200 / ISIN: DE0006202005

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Im Aufwind 12.05.2026 11:26:39

Salzgitter-Aktie nähert sich Mehrjahreshoch nach positiven Zahlen

Salzgitter-Aktie nähert sich Mehrjahreshoch nach positiven Zahlen

Auf die detaillierten Quartalszahlen von Salzgitter haben die Anleger am Dienstag mit Aktienkäufen reagiert.

Mit einem Aufschlag von zuletzt 5,11 Prozent auf 53,50 Euro lagen die Papiere auf Platz zwei im MDAX, übertroffen nur von den Aktien von JENOPTIK.

Mit dem Kursanstieg näherten sich Salzgitter wieder dem jüngsten Hoch seit 2011 bei 58,45 Euro. Analyst Cole Hathorn von der Bank Jefferies fand lobende Worte für Details zu den Prognosen.

In der Stahlproduktion wie auch in der Stahlverarbeitung soll das operative Ergebnis (Ebit) im Jahresvergleich deutlich steigen. In der Stahlherstellung dürfte die Profitabilität zunehmen, unterstützt von den regulatorischen Maßnahmen der Europäischen Union.

/bek/stk/zb

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

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Verlust deutlich gesenkt - Salzgitter-Aktie etwas höher

Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com

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