Salzgitter Aktie
WKN: 620200 / ISIN: DE0006202005
|Bilanz im Blick
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29.10.2026 10:23:00
Salzgitter-Aktie stärker: Konzern wird für 2026 optimistischer
In den Monaten Januar bis September stieg der Außenumsatz nach vorläufigen Berechnungen auf 7,3 von 6,9 Milliarden Euro vor einem Jahr. Das EBITDA VX erreichte 659 Millionen Euro nach 224 Millionen Euro EBITDA im Vorjahr, und das EBT VX 353 Millionen Euro nach minus 72,7 Millionen Euro EBT vor Jahresfrist. Darin enthalten ist ein Beitrag von 252 (Vorjahr 83,5) Millionen Euro aus der Beteiligung an Aurubis.
Die vollständigen Ergebnisse der ersten neun Monate 2026 werden am 12. November veröffentlicht.
Salzgitter-Aktie führt MDAX an - JPMorgan lobt Aurubis-Gewinnbeitrag
Nach einer erneut angehobenen Gewinnprognose von Salzgitter haben die Aktien am Donnerstag die Kursscharte vom Vortag fast vollständig ausgewetzt.
Die Salzgitter-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 7,27 Prozent höher bei 46,94 Euro. Sie testeten die 21-Tage-Durchschnittslinie und könnten zudem einen im September begonnenen Abwärtstrend nach oben verlassen.
Die Aussagen des Stahlherstellers zum operativen Ergebnis (Ebitda) im dritten Quartal liefen auf einen Gewinn von 200 Millionen Euro hinaus, schrieb Dominic O'Kane von JPMorgan in einer ersten Reaktion.
Dieser Wert würde die Konsensschätzung um 30 Prozent übertreffen. Salzgitter profitiere von einem Gewinnbeitrag von Aurubis, den der Experte auf 59 Millionen Euro schätzt.
Die Salzgitter-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 4,34 Prozent höher bei 45,66 Euro.
DOW JONES / FRANKFURT (dpa-AFX Broker)
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