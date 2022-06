Salzgitter-Aktie tiefrot: JPMorgan senkt Kursziel von Salzgitter - Gewinnprognose von Salzgitter erneut erhöht

Vor einem wohl wenig behaglichen Sommer sei in der Stahlbranche Vorsicht angesagt, schrieb Analyst Luke Nelson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Preise und Profitabilität seien deutlich gesunken, die Lagerbestände in Europa und China eher hoch und die Wirtschaftsaussichten mau, fasste der Experte die Misere zusammen. Er kappte seine Schätzungen und empfiehlt nur noch die schwedische SSAB. Salzgitter und voestalpine sieht er wegen ihrer starken Abhängigkeit von der Autobranche besonders kritisch.

Hohe Stahlpreise: Salzgitter erhöht Gewinnprognose erneut

Aufgrund einer anhaltend guten Stahlnachfrage und hoher Preise hat Salzgitter seine Jahresziele erneut nach oben geschraubt. Das Management rechne 2022 mit einem Erlös von 13 Milliarden Euro nach bislang knapp 11 Milliarden Euro, teilte das im SDAX notierte Unternehmen am Mittwoch mit. Vor Steuern dürfte damit ein Gewinn zwischen 1 und 1,2 Milliarden Euro hängen bleiben. Bislang war der Vorstand von einem Vorsteuerergebnis von 750 bis 900 Millionen Euro ausgegangen. In der zweiten Jahreshälfte dürften die überdurchschnittlichen Gewinnmargen allerdings zurückgehen, hieß es aber weiter mit Blick auf die Stahlpreiskonsolidierung. Die Salzgitter-Aktien dämmten ihre Verluste auf die Nachrichten hin deutlich ein und fielen zuletzt noch um rund 5 Prozent. Sie leiden schon eine Weile - wie der Gesamtmarkt - unter Konjunktursorgen. Zudem waren die Gewinnerwartungen von Analysten zuletzt bereits gestiegen und liegen auf dem Niveau der neuen Konzernprognose.

Bei der Prognose rechnet das Unternehmen damit, dass die Verfügbarkeit von Erdgas nicht abreißt. Zudem seien die Auswirkungen des Ukraine-Krieges kaum quantifizierbar. Den Abschlussbericht für das erste Halbjahr will Salzgitter wie geplant am 11. August vorlegen.

Auf der Handelsplattform XETRA verliert die Salzgitter-Aktie am Mittwoch zuletzt 6,19 Prozent auf 26,96 Euro.

