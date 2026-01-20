Salzgitter Aktie
WKN: 620200 / ISIN: DE0006202005
20.01.2026 10:42:39
Salzgitter-Aktie von Oddo BHF angetrieben
In der Spitze ging es via XETRA um 8,4 Prozent auf 49,82 Euro nach oben. Damit übertraf der Kurs marginal das Hoch der vergangenen Woche. Zuletzt betrug das Plus noch 2,4 Prozent auf gut 47 Euro.
Analyst Maxime Kogge von Oddo BHF empfahl die Salzgitter-Aktien erstmals seit Mitte 2022 mit der Empfehlung "Outperform". Zuvor hatte er sie seit April vergangenen Jahres mit "Underperform" eingestuft. Mit seinem von 58 auf 64 Euro erhöhten Kursziel ist der Experte nun der größte Optimist unter Analysten hinsichtlich des Aufwärtspotenzials der Papiere des Stahlherstellers./bek/jha/
FRANKFURT (dpa-AFX)
Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com
