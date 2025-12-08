Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-

Salzgitter Aktie

Salzgitter für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 620200 / ISIN: DE0006202005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Erholungsrally 08.12.2025 10:12:38

Salzgitter-Aktie weiter im Aufwind: UBS rät zum Kauf

Salzgitter-Aktie weiter im Aufwind: UBS rät zum Kauf

Aktien von Salzgitter haben ihre seit dem 20. November Erholungsrally am Montagmorgen auf fast 50 Prozent ausgebaut.

Erstmals seit Frühjahr 2023 kosteten sie wieder mehr als 40 Euro. Via XETRA stiegen sie zuletzt um 5,53 Prozent auf 39,68 Euro.

Analyst Andrew Jones von der UBS wies auf den hohen Hebel zur Entwicklung der europäischen Stahlpreise hin, die Salzgitter-Aktien aufwiesen. Er sieht mit seinem mehr als verdoppelten Kursziel von 50 Euro noch Luft nach oben.

Zuletzt hatte am Freitag Ephrem Ravi von der Citigroup den neuen EU-Protektionismus für die Stahlbranche gelobt. Die Abschirmungsmaßnahmen gegenüber Importen seien die entscheidende Triebfeder für 2026, so Raivi.

Der JPMorgan-Branchenexperte hatte jüngst sogar von einer europäischen "Stahl-Renaissance" gesprochen.

/ag/zb

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Ausblick: Salzgitter stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com

Nachrichten zu Salzgittermehr Nachrichten