Salzgitter-Aktie zieht an: Konzern erhöht starkem Quartal Prognosen für Gesamtjahr

Der Stahlkonzern Salzgitter hat nach einem starken ersten Quartal seine Ergebnis-Prognosen für 2026 erhöht.

Die Entwicklung sei maßgeblich auf den Beitrag der Beteiligung am Kupferkonzern Aurubis zurückzuführen, teilte das Unternehmen am Dienstagabend überraschend in Salzgitter mit. Neben dem operativ erwarteten Ergebnisanteil sei diese überwiegend durch hohe Bewertungseffekte aus Metallpreisen positiv beeinflusst worden. Daneben zeigten Stahlerzeugung und Handel, aber auch Technologie Ergebnisverbesserungen, hieß es weiter.

Laut vorläufigen Berechnungen blieb der Außenumsatz im ersten Quartal mit 2,3 Milliarden Euro stabil. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Valuation Exchangeable (Ebitda VX) sprang hingegen von 79 Millionen Euro im Vorjahr auf 280 Millionen. Das entsprechende Ergebnis vor Steuern (VX) kletterte auf 179 Millionen Euro nach einem Verlust von 27 Millionen ein Jahr zuvor. Details sollen am 12. Mai veröffentlicht werden.

Im Gesamtjahr erwartet der Konzern nun ein Ebitda VX von 625 bis 725 Millionen Euro. Bisher wurden jeweils 125 Millionen weniger veranschlagt. Das Vorsteuerergebnis VX dürfte mit 200 bis 300 Millionen Euro um jeweils 125 Millionen höher ausfallen. Der Umsatz werde weiter bei rund 9,5 Milliarden Euro erwartet.

Aufgrund der vielfältigen geopolitischen Unsicherheiten bleibe die Prognostizierbarkeit sowohl der weiteren konjunkturellen Entwicklung als auch der Bewertung börsennotierter Wirtschaftsgüter eingeschränkt, hieß es weiter. Die geplanten öffentlichen Investitions- und Infrastrukturprogramme führten noch nicht zu einer deutlichen konjunkturellen Belebung. Im weiteren Jahresverlauf seien positive Impulse aus den EU-Handelsschutzmaßnahmen zu erwarten. Insgesamt dürften sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nur moderat verbessern.

Jefferies belässt Salzgitter auf 'Hold' - Ziel 36 Euro

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Salzgitter AG nach Eckdaten zum ersten Quartal und angehobenen Ergebnisprognosen auf "Hold" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. In absoluten Zahlen seien die operativen Gewinnspannen (Ebitda und Ebit) um 125 Millionen Euro angehoben worden, schrieb Cole Hathorn in einem am Dienstag vorliegenden ersten Kommentar. Er schätzt, dass knapp 100 Millionen von der Aurubis-Beteiligung stammen und gut 25 Millionen durch eigene Verbesserungen erzielt wurden.

Citigroup belässt Salzgitter auf 'Neutral' - Ziel 50 Euro

Die US-Bank Citigroup hat die Einstufung für Salzgitter nach Eckdaten zum ersten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Das auf 280 Millionen Euro bezifferte operative Ergebnis (Ebitda) des Stahlkonzerns liege deutlich über der Markterwartung, sei aber stark getrieben von Beiträgen der Aurubis-Beteiligung, schrieb Krishan Agarwal in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Kupferkonzern bleibe ein wichtiger Treiber für die Neubewertung von Salzgitter.

Die Salzgitter-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 2,84 Prozent höher bei 52,55 Euro.

SALZGITTER / NEW YORK (dpa-AFX)