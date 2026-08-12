Salzgitter: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Salzgitter lud am 11.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,75 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,020 EUR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Salzgitter im vergangenen Quartal 2,24 Milliarden EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Salzgitter 2,34 Milliarden EUR umsetzen können.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 1,02 EUR gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 2,30 Milliarden EUR ausgegangen.

Redaktion finanzen.at